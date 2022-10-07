"Губил таланты": экс-участник "Фабрики звезд" выдал шокирующую правду о Меладзе

"Губил таланты": экс-участник "Фабрики звезд" выдал шокирующую правду о Меладзе
Валерий и Константин Меладзе. Фото: Elena Rostunova/www.globallookpress.com
Все дело в кумовстве, считает артист

Телевизионный проект "Фабрика звезд", который, хоть и не стал конвейером для подающих надежды талантов, но выпустил немало звезд впоследствии, оказывается, создавали изначально не для взращивания подающей надежды в музыке молодежи – а для того, чтобы узнать, как долго люди протянут там прежде, чем начнут "убивать друг друга", подгоняемые собственным честолюбием и коварством, утверждает один из участников.

Артист Дмитрий Бикбаев, прошедший кастинг под руководством Константина Меладзе еще в 2007 году, заявил что продюсер якобы на деле специально не обращал внимания на таланты – он пытался лишь пропиарить собственных протеже. К примеру, вовсю задирал ставки для Веры Брежневой и своего брата Валерия. Исключительно якобы им и давал возможность исполнять свои хиты, передает "Пятый канал".

"Естественно, было без вариантов. Пока мы на что-то были способны, представляли интерес с точки зрения коммерции. Тогда что-то происходило", – высказался Бикбаев.

Кстати, недавно одна блогерша обвинила Константина к домогательствам к своим подопечным из "ВИА Гры".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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