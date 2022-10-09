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Народный артист России Дмитрий Певцов с сожалением сообщил, что его пятнадцатилетний наследник Елисей отказался от учебы в кадетском училище, где пытался постичь азы военного дела целых три года. С тяжелым сердцем актер рассказал журналистам, что пришлось принять такое решение.
Однако, что стало причиной разочарования подростка, непонятно. Звезда "Бандитского Петербурга" утверждает, что речь идет о "внутренних вещах" – то есть сор из семейной избы выносить не собирается.
Елисей отправился в восьмой класс в обычную столичную школу, куда ходил до кадетского училища. Живет теперь с любимыми родителями и собакой.
Медиа считают, что на переводе могла настоять жена артиста Ольга Дроздова – она хотела, чтобы сын нашел себя в музыке. А в кадетском он, мол, не видел ничего, кроме муштры и уроков по рукопашке.
Ранее Дмитрий выступил в кашемировом костюме перед мобилизованными, которые с грустным видом пытались постичь его речь – утверждал, что тем необходимо отправиться в зону боевых действий и отстоять традиционные ценности.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится