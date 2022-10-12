Галкин* устроил перепалку с фанатами после насмешек над своим гонораром

Галкин* устроил перепалку с фанатами после насмешек над своим гонораром
Максим Галкин. Фото: Anton Gyngazov/www.globallookpress.com
Шоумена задел язвительный комментарий

Иностранный агент Максим Галкин* ныне продолжает попытки завоевать русскоязычную публику в других странах и утверждает, что пока ему это вполне сносно удается – во всяком случае, если говорить о заработке.

Недавно в медиа писали, что Максим выступает в залах с мизерной аудиторией, продавая билеты по низким ценам. Шоумен позднее опроверг такие слухи, заявив, что у него все складывается более чем удачно.

В социальных сетях супруг Примадонны заявил одной из подписчиц, что очень неплохо зарабатывает на жизнь – ну а залы вовсе немаленькие. Правда, не стал называть конкретные цифры.

"Так что плохонькая вы гадалка, не видите даже то, что есть!" – ответил задетый шоумен.

А недавно в Сети появились слухи, что родственника Галкина мобилизовали, забрав якобы прямо с концертной площадки.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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