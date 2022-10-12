У женщины появились проблемы вдали от Родины

Супруга известного российского шоумена Александра Цекало Дарина Эрвин решилась на откровение: поделилась с фанатами наболевшим, рассказав, с какой проблемой столкнулась.

В социальных сетях Эрвин заявила, что желает наведаться с психотерапевту, перед которым ей позарез нужно высказаться из-за происходящих в жизни проблем.

Правда, уточнила молодая супруга, предпочтительнее с психотерапевтом все-таки общаться по телефону, написывая ему по мессенджеру в течение дня.

"Что-нибудь вроде: "Энн, угадай, что, со мной только что приключилась", – объяснила Дарина.

Какие именно проблемы у 31-летней Эрвин, неизвестно. Сейчас она проживает в солнечной Калифорнии, где обучается актерскому мастерству.

Недавно Дарина похвасталась роскошной грудью, которой покорила сотни и тысячи своих фолловеров.