"Сгнили": Юрий Лоза затравил артистов за участие в "Голубом огоньке"

"Сгнили": Юрий Лоза затравил артистов за участие в "Голубом огоньке"
Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Сам песенник в таких программах не участвует и не планирует

Российский поэт-песенник Юрий Лоза поделился собственным отношением к "Голубым огонькам", заявив, что теперь не уважает современные программы. Раньше Кобзон исполнял на экране в новогодних программах песни для сталеваров – партия знала, что петь и выпускать программы нужно для людей и про людей. А теперь артисты из своих номеров "лепят" личные обращения друг к другу – Киркоров поет про Баскова, а Баскова – для Киркорова, считает песенник.

Юрий заявил, что его не заботит возможный отказ властей всех уровней от новогодних праздничных мероприятий. Сам он "Голубые огоньки" смотреть не собирается. 

"Однажды позвонили мне с Первого канала, позвали к ним на "Голубой огонек". Петь было не нужно – требовалось сидеть и разбрасываться серпантином. Петь будут опять Иван Ургант с Михаилом Галустяном. Так вот те, кому есть, что исполнить, бросают серпантин. А остальные – выступают который год подряд", – высказался поэт.

Ранее Лоза высказался о Михаиле Шнурове, выразив недовольство, что тот получает космические гонорары.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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