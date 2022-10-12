Артистка обстоятельно подошла к вопросу переезда

После того, как знаменитая российская певица Алла Пугачева покинула родное государство в компании супруга, юмориста Максима Галкина* и детей, внимание общественности к ее персоне не стихает. Так, журналистам удалось раскопать, кому примадонна-беглянка оставила свое имущество в России.



Выяснилось, что именитая артистка раздала свои богатства родственникам и приближенным. Как стало известно корреспондентам издания "Комсомольская правда", Алла Борисовна проконсультировалась с юристами и распределила квартиры и дачу между дочкой певицей Кристиной Орбакайте и внуками.

Также утверждается, что знаменитый замок в деревне Грязь остался на попечении у водителя Игоря Польшикова, который три десятилетия верой и правдой служит семейству Пугачевой.

Что касается элитной квартиры артистки на Арбате, по информации источников, перед отъездом эта квартира была завещана внуку певицы Денни, который появился в браке Орбакайте с бизнесменом Русланом Байсаровым.

При этом отмечается, что по оценкам авторитетного издания Forbes, на сегодняшний день состояние беглой звезды составляет порядка 100 миллионов долларов.

*признан иностранным агентом в России