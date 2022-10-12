Задравшая до ушей юбку обезображенная Асмус устроила дикие пляски

Задравшая до ушей юбку обезображенная Асмус устроила дикие пляски
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина снова эпатировала публику

Знаменитая российская актриса Кристина Асмус постоянно позволяет себе выходки, которые потом бурно обсуждают в социальных сетях. На этот раз артистка решила выложить на всеобщее обозрение неадекватные танцы в пугающем гриме.

Знаменитость действительно выглядит не самым лучшим образом. Артистка надела короткое черное платье на тонких бретельках. Размазанный по всему лицу макияж добавил пикантность провокационным кадрам.

Под глазами Кристины растекаются лужи черной туши, а губы подчеркнуты размазанной по половине лица красной помадой. Более того, Асмус намеренно сделала колтуны из волос на голове.

В таком странном виде девушка начала плясать на камеру. Артистка задрала подол платья "по самое не балуй" и показала всем любопытствующим черное нижнее белье.

Что заставило артистку исполнить такой странный номер, остается загадкой. Впрочем, преданные поклонники Кристины решили, что таким образом их кумир развлекает общественность, и поддержали богатую на выдумки актрису. Другим кажется, что матери малолетнего ребенка стоит вести себя более сдержанно.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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