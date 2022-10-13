Прохор Шаляпин встал на защиту всех альфонсов

Прохор Шаляпин встал на защиту всех альфонсов
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Певец ответил всем хейтерам на обвинения в стремлении поживиться за счет дам

Прохора Шаляпина многие считают альфонсом – из-за его простого отношения к деньгам, зарабатывать которые "мужским трудом" он не считает необходимым. Правда, исполнителя это не слишком заботит – свое мнение он не считает нужным менять.

Артист отмахивается от обвинений и утверждает, что вовсе не пользовался материальным благополучием своих спутниц жизни – сам зарабатывал на жизнь. Ну а от помощи же никогда не отказывался.

Правда, певец уверен, что дамы должны заниматься семейным бытом – для всего остального существует сильный пол. Однако не нужно считать чем-то зазорным проявление рациональности, считает Прохор: отказываться от добра – глупо.

"Люди добрые, а вы бы стали отказываться? Я не скрываю, что не стал отказываться. Супруга была побогаче, чем я. Она заработала эти средства – она их ни у кого не украла. Почему мне следовало отказываться?" – выражает недоумение музыкант.

Ранее Шаляпин заявил, что готов отправиться на защиту Родины – если туда будут брать музыкантов, чтобы те выполняли служебные обязанности в соответствии со своей профессией.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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