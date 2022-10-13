Бежавший от мобилизации внук Пугачевой забыл взять с собой жену

Бежавший от мобилизации внук Пугачевой забыл взять с собой жену
Никита Пресняков. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
А та, оказывается, была не против

Множество слухов гуляет вокруг старшего внука Аллы Борисовны – якобы Никита Пресняков отправился в Литву, чтобы не попасть в руки военкомата.

Оказалось, что музыкант в страхе забыл забрать с собой самое дорогое – возлюбленную. Правда, та, кажется, не слишком расстроилась. Алена Краснова, пишут медиа, очень хорошо отдохнула на вечеринке. Навещала подругу – у той был день рождения где-то в Московской области.

Алена не рассказывает, где ныне находится Никита. За него она вышла замуж уже пять лет назад. Пара пока что не думает о детях. Да и непонятно, когда рожать – тут муж бежал из страны. Хотя сама Краснова утверждает, что ей нужно пожить для себя.

Недавно Никита опроверг слухи о том, что живет в замке своей знаменитой бабушки.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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