А та, оказывается, была не против

Множество слухов гуляет вокруг старшего внука Аллы Борисовны – якобы Никита Пресняков отправился в Литву, чтобы не попасть в руки военкомата.

Оказалось, что музыкант в страхе забыл забрать с собой самое дорогое – возлюбленную. Правда, та, кажется, не слишком расстроилась. Алена Краснова, пишут медиа, очень хорошо отдохнула на вечеринке. Навещала подругу – у той был день рождения где-то в Московской области.

Алена не рассказывает, где ныне находится Никита. За него она вышла замуж уже пять лет назад. Пара пока что не думает о детях. Да и непонятно, когда рожать – тут муж бежал из страны. Хотя сама Краснова утверждает, что ей нужно пожить для себя.

Недавно Никита опроверг слухи о том, что живет в замке своей знаменитой бабушки.