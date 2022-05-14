Артист посоветовал не верить сплетням

Никита Пресняков в беседе с журналистами прояснил информацию о судьбе особняка Пугачевой и Галкина в Грязи. Ранее в СМИ сообщалось, что дом намереваются продать, а пока там обосновался внук Примадонны. Однако артист этого не подтвердил.

Пресняков заявил, что в замке он не живет, хотя ранее и появлялись кадры, на которых он вместе с друзьями празднует 9 Мая в одной из комнат бабушкиного дома. Более того, продавать недвижимость семья, по его словам, не намерена. И в Латвию переезжать из Израиля Пугачева и Галкин не планируют.

"Мой вам совет: не верьте всему, что показывают на сомнительных каналах, когда некий голос за кадром озвучивает непроверенную информацию", – передает его слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По некоторой информации, стоимость замка в Грязи, если семейство Примадонны решится его продать, составит около одного миллиарда рублей. Однако риэлторы сомневаются, что кто-то может решиться на подобную сделку – помимо экстравагантного вида здания, оно требует и серьезных затрат за коммунальные услуги, а также обеспечение работы обслуживающего персонала.