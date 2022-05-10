В доме устроили пьяную вечеринку

Пока Алла Пугачева с семейством находится в Израиле, ключи от роскошного замка в Грязи остались у ее внука Никиты Преснякова. На 9 Мая он решил закатить там громкую вечеринку с большим количеством спиртного, пишет "Экспресс Газета".

Видео, на котором видны интерьеры особняка, опубликовала у себя супруга певца Алена Краснова в соцсетях. Вместе с друзьями Пресняков-младший накрыл стол со свечами и различными закусками. Гости собрались в зале с большой хрустальной люстрой и расписными стенами.

"За мир во всем мире", – произнесли они тост.

Как пишут журналисты, по слухам, Алла Пугачева была в шоке от увиденного видео и того, как ее внук проводит время в замке.

По неподтвержденной информации, особняк в Грязи выставлен на продажу после того, как Пугачева и Галкин уехали из России. Сам юморист в беседе с подругой якобы заявлял, что российского жилья у них больше нет, и ситуация обстоит хуже некуда.