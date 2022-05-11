Звездное семейство планирует летний отдых

Алла Пугачева вместе с семьей планирует на месяц покинуть Израиль. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на окружение певицы.

По данным журналистов, звезда отправится на отдых в Прибалтику, где находится много ее друзей. Семейство переберется в Юрмалу в один из летних месяцев – какой именно пока неизвестно.

Ранее появились слухи, что Пугачева и Галкин планируют перебраться из Израиля в другую страну на ПМЖ, однако они не подтверидились. Знакомые рассказали, что к их приезду в Прибалтику вернется Лайма Вайкуле, которая в данный момент находится в США, и приедет Борис Моисеев.

Летний отдых звездная чета, как правило, проводит в двух местах: на Кипре и в Юрмале. В каждом из мест у них есть собственное жилье. Три года назад Пугачева и Галкин обзавелись апартаментами в Прибалтике – их стоимость, по минимальным оценкам, может составлять 400 тысяч евро.

Ранее близкий друг певицы рассказывал, что незадолго до отъезда из России Пугачева обещала вернуться обратно осенью. Артистка заявляет, что в Израиль она перебралась на отдых и лечение.