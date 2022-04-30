"Замка нет": украинская подруга Галкина поведала о разговоре с бежавшим артистом

"Замка нет": украинская подруга Галкина поведала о разговоре с бежавшим артистом
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Максим лишился всего, утверждает ведущая

Если месяц-другой назад юморист Максим Галкин заявлял, что его поездка с супругой и детьми в Израиль лишь временна, то теперь у многих появляется повод считать, что шоумен на Святой земле точно надолго. В родной стране теперь Максима будто бы никто и не ждет, а вот в Израиле ему, кажется, удалось даже найти какую-то работу.

С критикой в адрес Максима выступают многие публичные персоны. Недавно, к примеру, Маргарита Симоньян сделала весьма громкое заявление, коснувшись личной жизни артиста. Однако есть у него и те, кто готов оказать поддержку – включая украинскую телеведущую Машу Ефросинину, рассказавшую о недавнем диалоге с коллегой.

Маша заявила, что теперь для Аллы Пугачевой и Максима Галкина дело обстоит хуже некуда. Например, недвижимость в деревне Грязь, с ее слов, потеряна – "замка нет". Против артиста якобы готовится уголовное дело, а медиа очерняют имя некогда популярного шоумена.

"То есть с ним происходит все то, чего боятся артисты в России. Его нет и не будет", – приводит "СтарХит" заявление Ефросининой.

А многочисленные источники, указывает издание, и в самом деле утверждают, что Галкина в родной стране никто не ждет. Даже определились с заменой на Первом канале. Хотя ведущий, кажется, пока успешно устраивает свои дела в Израиле.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей