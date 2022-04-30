Максим лишился всего, утверждает ведущая

Если месяц-другой назад юморист Максим Галкин заявлял, что его поездка с супругой и детьми в Израиль лишь временна, то теперь у многих появляется повод считать, что шоумен на Святой земле точно надолго. В родной стране теперь Максима будто бы никто и не ждет, а вот в Израиле ему, кажется, удалось даже найти какую-то работу.

С критикой в адрес Максима выступают многие публичные персоны. Недавно, к примеру, Маргарита Симоньян сделала весьма громкое заявление, коснувшись личной жизни артиста. Однако есть у него и те, кто готов оказать поддержку – включая украинскую телеведущую Машу Ефросинину, рассказавшую о недавнем диалоге с коллегой.

Маша заявила, что теперь для Аллы Пугачевой и Максима Галкина дело обстоит хуже некуда. Например, недвижимость в деревне Грязь, с ее слов, потеряна – "замка нет". Против артиста якобы готовится уголовное дело, а медиа очерняют имя некогда популярного шоумена.

"То есть с ним происходит все то, чего боятся артисты в России. Его нет и не будет", – приводит "СтарХит" заявление Ефросининой.

А многочисленные источники, указывает издание, и в самом деле утверждают, что Галкина в родной стране никто не ждет. Даже определились с заменой на Первом канале. Хотя ведущий, кажется, пока успешно устраивает свои дела в Израиле.