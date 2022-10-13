Звезда не постеснялась раскрыть свои секреты

В последнее время актриса Настасья Самбурская, судя по всему, крайне довольна своей фигурой. Знаменитость регулярно выставляет полуобнаженные фотографии в своих социальных сетях в различных ракурсах. На последнем снимке она показала, как выглядит без верхней одежды в полный рост.

Артистка продемонстрировала публике длинные подтянутые ноги, плоский живот с прессом, выдающийся бюст и ухоженные руки. Под постом она ответила всем, кто интересовался ее параметрами фигуры в данный момент, указав, что ее рост – 178 см, а вес – 63 кг.

"Занимаюсь через день, ем, как придется, просто умело владею техникой втягивания живота", – заявила она.

В комментариях народ оказался в восторге от параметров актрисы. Кто-то начал делиться своими данными роста и веса, надеясь, что скоро тоже получится похудеть до уровня звезды.

"Ноги бомба, и вообще пропорции тела такие правильные", "Вот это кубики", "Ну наконец-то разделась", – написали ее подписчики.

Ранее звезда наглядно продемонстрировала, с каким лицом она втягивает живот.