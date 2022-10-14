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Политик Роман Худяков заявил в социальных сетях, что правоохранительные органы вновь возбудили дело в отношении поп-короля Филиппа Киркорова из-за его номера с песней "Мария-Магдалена", где он устроил целый перфоманс на огромном кресте.
История началась с юбилейной программы Филиппа, где он, по мнению православных активистов, и исполнил тот самый номер. К примеру, ведущий телеканала "Россия 1" и генеральный директор "Спаса" Борис Корчевников и вовсе заявил, что именно из-за таких "богохульников" стране наносит удары противник в спецоперации на Украине.
Худяков не стал уточнять, кто именно дал ход возбуждению дела, однако заявил, что поработала "инициативная группа".
А недавно мы писали о страшно пророческой песне Киркорова, появившейся в свете еще в 1994 году.
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