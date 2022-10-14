На Киркорова завели дело из-за "богохульных плясок" с крестом - СМИ

На Киркорова завели дело из-за "богохульных плясок" с крестом - СМИ
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Поп-король ситуацию не комментирует

Политик Роман Худяков заявил в социальных сетях, что правоохранительные органы вновь возбудили дело в отношении поп-короля Филиппа Киркорова из-за его номера с песней "Мария-Магдалена", где он устроил целый перфоманс на огромном кресте.

История началась с юбилейной программы Филиппа, где он, по мнению православных активистов, и исполнил тот самый номер. К примеру, ведущий телеканала "Россия 1" и генеральный директор "Спаса" Борис Корчевников и вовсе заявил, что именно из-за таких "богохульников" стране наносит удары противник в спецоперации на Украине.

Худяков не стал уточнять, кто именно дал ход возбуждению дела, однако заявил, что поработала "инициативная группа".

А недавно мы писали о страшно пророческой песне Киркорова, появившейся в свете еще в 1994 году.

Источник: Teleprogramma ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Сразу несколько стран Европы пострадали после удара ВС РФ по Украине

Раскрыта вероятная цель обстрелов украинской инфраструктуры

Уже на следующей неделе: Украина и Россия готовятся к решающей битве

Американцы рассекретили планы Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей