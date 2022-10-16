Широко раздвинувшая ноги Лайма Вайкуле шокировала публику

Широко раздвинувшая ноги Лайма Вайкуле шокировала публику
Лайма Вайкуле. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Странный образ выглядел весьма эпатажно

Недавно все информационное пространство активно обсуждало состояние знаменитой певицы Лаймы Вайкуле. Поговаривают, что у артистки серьезные проблемы со здоровьем – мол, у нее произошел рецидив рака. Внимание к собственной персоне певица подогрела странной выходкой во время концерта.

Судя по всему, артистка старается идти в ногу со временем и копирует образы молодых исполнителей. Для своих 68 лет звезда выглядит просто великолепно – многие считают Вайкуле настоящим образцом женственности и изящности. Однако на одном из последних концертов Лайма предстала в весьма необычном образе.

Артистка нарядилась в брюки с крупными цветами и просторную черную толстовку. На голову знаменитость водрузила кепку, козырек которой закрывает практически все звездное лицо. Однако больше всего публику удивила поза артистки – она широко раскинула ноги и в таком виде пела популярные композиции.

Фото: соцсети

Некоторым показалось, что подобное вульгарное поведение плохо сочетается с устоявшимся образом Лаймы. Также люди обратили внимание, что под кепкой у Вайкуле надет платочек – косвенное подтверждение того, что знаменитость проходит химиотерапию, из-за которой потеряла волосы.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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