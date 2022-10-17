Солист из "Руки Вверх" раздал родным детям лещей

Солист из "Руки Вверх" раздал родным детям лещей
Сергей Жуков. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
А повод действительно был

Звезда известного музыкального дуэта "Руки Вверх" Сергей Жуков решил провести семейный праздник как следует: на день рождения жены Регины Бурд уехал с именинницей и детьми за город, показав, как ловко управляется с таким сложным процессом, как приготовление рыбы.

Звезда 90-х собственноручно закоптил лещей. Ну и не обошлось без фотоотчета: постфактум Сергей отчитался верным поклонникам о хорошо проведенном отдыхе всем "пионерлагерем Жуковых", заявив, что просто замечательно провел время с родными.

Регина тоже счастлива: призналась, что устала от суетливой столичной жизни, заявив, что желает почаще выбираться на природу и дышать свежим воздухом.

А недавно мы писали, что поклонники внезапно наткнулись на Жукова в Ереване.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

Западу приготовиться: Россия намерена ответить за подрыв "Северных потоков"

Американцы заявили о плане Москвы с ядерным оружием

Раскрыта подоплека эмоционального выпада главы Таджикистана в адрес Путина

Эксперты оценили недавнее выступление лидера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей