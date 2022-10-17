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Звезда известного музыкального дуэта "Руки Вверх" Сергей Жуков решил провести семейный праздник как следует: на день рождения жены Регины Бурд уехал с именинницей и детьми за город, показав, как ловко управляется с таким сложным процессом, как приготовление рыбы.
Звезда 90-х собственноручно закоптил лещей. Ну и не обошлось без фотоотчета: постфактум Сергей отчитался верным поклонникам о хорошо проведенном отдыхе всем "пионерлагерем Жуковых", заявив, что просто замечательно провел время с родными.
Регина тоже счастлива: призналась, что устала от суетливой столичной жизни, заявив, что желает почаще выбираться на природу и дышать свежим воздухом.
А недавно мы писали, что поклонники внезапно наткнулись на Жукова в Ереване.
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