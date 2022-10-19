Артистка идет на ухищрения ради создания образа

Известная российская певица Алла Пугачева, как и все ее семейство, остается под пристальным вниманием общественности. Этим Алла Борисовна, в первую очередь, обязана своему супругу Максиму Галкину* – юморист выступил против спецоперации, а после и певица его поддержала. Любопытно на этом фоне выглядит заявление известного стилиста Павла Лагунова. Мужчина утверждает, что примадонна пошла на хитрую уловку для того, чтобы создать определенный образ.



Стоит отметить, что после шумихи вокруг отношения примадонны к специальной военной операции и российским властям практически каждый готов резко высказаться на ее счет. Так, опытный стилист, который в свое время много сотрудничал с певицей, утверждает, что моложавый вид примадонны – заслуга искусственной челки.

По словам Павла, резкое омоложение знаменитости связано с умелой работой ее стилистов. Небрежная прическа за счет пышной челки позволила примадонне сбросить лет 15. Однако Лагунов утверждает, что артистка приколола на голову ненастоящие волосы. Стоит отметить, что такой аксессуар, по словам Павла, обошелся Алле Борисовне в 3 тысячи рублей.

Также Лагунов заявил, что примадонна давно "обманывает" зрителей и в концертной деятельности частенько прибегала к ношению париков. При этом многие фанаты были уверены, что Пугачева – обладательница пышной шевелюры.