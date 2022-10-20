Взбешенная Бузова накрыла матом всю съемочную группу

Взбешенная Бузова накрыла матом всю съемочную группу
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Из-за собственной неуклюжести

Поющая ведущая Ольга Бузова – известная певица, которая уже несколько лет практикует ярчайшие образы на сцене, устраивая грандиозные перфомансы для своих поклонников. 

Недавно в Сети появились кадры, на котором Ольга как раз занимается очередными съемками. На них звезда "Дома-2" сидит за рулем Гелендвагена.

В один момент что-то пошло не так. После наставлений от режиссера Бузова заверила, что готова работать. Помощник услужливо протягивает певице чашку кофе, однако та якобы ненароком ее разбивает, устраивая скандал на ровном месте и накрывая матом всю съемочную группу.

Ольга разразилась нецензурной бранью из-за разбитой чашки кофе. Ведь авто ей предоставили для съемок, а портить такое имущество весьма затратно. Все закончилось тем, что Бузова смотрит на камеру и требует, чтобы помощники протерли машину.

А не так давно поющая ведущая встала на камеру в позу собачки.

Источник: Teleprogramma ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Закроют ли границы России из-за введения военного положения

В Кремле ответили на важный для россиян вопрос

После слов Суровикина на Украине готовятся к тяжелым боям за Киев

Обе стороны считают битву за Херсон стратегически важной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей