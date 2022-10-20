Из-за собственной неуклюжести

Поющая ведущая Ольга Бузова – известная певица, которая уже несколько лет практикует ярчайшие образы на сцене, устраивая грандиозные перфомансы для своих поклонников.

Недавно в Сети появились кадры, на котором Ольга как раз занимается очередными съемками. На них звезда "Дома-2" сидит за рулем Гелендвагена.

В один момент что-то пошло не так. После наставлений от режиссера Бузова заверила, что готова работать. Помощник услужливо протягивает певице чашку кофе, однако та якобы ненароком ее разбивает, устраивая скандал на ровном месте и накрывая матом всю съемочную группу.

Ольга разразилась нецензурной бранью из-за разбитой чашки кофе. Ведь авто ей предоставили для съемок, а портить такое имущество весьма затратно. Все закончилось тем, что Бузова смотрит на камеру и требует, чтобы помощники протерли машину.

А не так давно поющая ведущая встала на камеру в позу собачки.