"Скоро вернется": раскрыт хитрый план бежавшего из России Слепакова

"Скоро вернется": раскрыт хитрый план бежавшего из России Слепакова
Семен Слепаков. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Долго за границей комику не продержаться, считает критик

Покинувший Россию Семен Слепаков – один из наиболее "дорогих" российских шоуменов. Одно его выступление на частной вечеринке начиналось от 30 тысяч евро. Правда, сам Слепаков, напомнил музыкальный критик Павел Рудченко, не позволял себе крайностей, до которых доходила небезызвестные артисты, переехавшие в Израиль.

Рудченко полагает, что Семен однажды точно решит вернуться РФ – все-таки за пределами родной страны он мало кому известен. Какое-то время на чужбине удастся продержаться, однако когда карманы опустеют, придется лететь назад.

"И вот в тот момент он может извиниться", – считает критик.

Налицо, уверен Рудченко, хитрый ход Семена, который готов гибко и в нужный момент сменить свою позицию. Стоит только почувствовать, в какую сторону дует ветер, и выпустить новую песню уже с совершенно иным содержанием.

Кстати, после бегства Семену решили отомстить неизвестные.

Источник: Народные новости ✓ Надежный источник
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