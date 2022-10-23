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Совсем недавно Светлана Лобода была на пике своей карьеры и зарабатывала весьма хорошие деньги в России за свои песни. Да и сама себя Света называла суперзвездой вполне обоснованно. Но после известных всем событий многое изменилось.
Продюсер Сергей Лавров считает, что после демонстративного поведения певица оказалась в однозначно невыгодном положении. Из-за критики СВО Лобода потеряла концерты. А ведь, по большому счету, только в России ее и слушали.
Временами Светлану зовут спеть на корпоративах известные хиты. Но в РФ, уверен Лавров, ее, скорее всего, уже никто не увидит. О Западе и говорить нечего – там она точно не приживется. Провальной оказалась попытка выступить в Германии.
"Не вижу для совершенно никаких перспектив. Думаю, что ее судьба – выступать в ресторанах Америки", – заявил промоутер.
А ранее Лобода обратилась к подписчикам с цитатой о мире и жизни – вспомнила речь Чарли Чаплина из фильма "Великий Диктатор".
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