А больше выступать и негде, считает промоутер

Совсем недавно Светлана Лобода была на пике своей карьеры и зарабатывала весьма хорошие деньги в России за свои песни. Да и сама себя Света называла суперзвездой вполне обоснованно. Но после известных всем событий многое изменилось.

Продюсер Сергей Лавров считает, что после демонстративного поведения певица оказалась в однозначно невыгодном положении. Из-за критики СВО Лобода потеряла концерты. А ведь, по большому счету, только в России ее и слушали.

Временами Светлану зовут спеть на корпоративах известные хиты. Но в РФ, уверен Лавров, ее, скорее всего, уже никто не увидит. О Западе и говорить нечего – там она точно не приживется. Провальной оказалась попытка выступить в Германии.

"Не вижу для совершенно никаких перспектив. Думаю, что ее судьба – выступать в ресторанах Америки", – заявил промоутер.

А ранее Лобода обратилась к подписчикам с цитатой о мире и жизни – вспомнила речь Чарли Чаплина из фильма "Великий Диктатор".