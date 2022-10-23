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Экс-участница скандального телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева выложила архивный кадр семилетней давности, на котором позирует перед камерой в тесном топе – туда отменная грудь ведущей совершенно не помещается.
Правда, Алена будто нарочито сделала акцент вовсе не на груди – вспомнила, что у нее были тогда пышные волосы, которые бы она себе хотела вернуть.
Многие фото Алены – сплошь легкая эротика, которой она балует своих поклонников. Этот раз исключением не стал. Фолловеры, кстати, обратили внимание не тело Водонаевой – на фоне плоского живота топ делает грудь еще объемнее.
Ранее Алена сделала еще более откровенный снимок, выпятив свою грудь в бассейне – и пригласила похвастаться перед камерой пышными формами свою подругу.
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