На что, конечно, пожаловалась поклонникам

Экс-участница скандального телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева выложила архивный кадр семилетней давности, на котором позирует перед камерой в тесном топе – туда отменная грудь ведущей совершенно не помещается.

Правда, Алена будто нарочито сделала акцент вовсе не на груди – вспомнила, что у нее были тогда пышные волосы, которые бы она себе хотела вернуть.

Многие фото Алены – сплошь легкая эротика, которой она балует своих поклонников. Этот раз исключением не стал. Фолловеры, кстати, обратили внимание не тело Водонаевой – на фоне плоского живота топ делает грудь еще объемнее.

Ранее Алена сделала еще более откровенный снимок, выпятив свою грудь в бассейне – и пригласила похвастаться перед камерой пышными формами свою подругу.



