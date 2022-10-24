Самбурская случайно засветила промежность в коротких шортах

Самбурская случайно засветила промежность в коротких шортах
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка неудачно присела на камеру

Настасья Самбурская показала поклонникам видео, на котором занимается спортом. Звезда решила устроить домашнюю тренировку, не сильно беспокоясь о своем провокационном внешнем виде – она надела обтягивающий спортивный топ и короткие шорты. 

Актриса стала снимать себя на видео – сперва она показала приседания, затем сделала отжимания на весу. После этого Настасья развернула камеру так, чтобы люди лучше разглядели ее выпады с утяжелением на ногах. Звезда показывала, как играют ее мышцы при выполнении упражнения, усаживаясь так глубоко, что случайно засветила область между ног, обтянутую миниатюрными шортами.

Такие публикации актрисы, судя по всему, пользуются большой популярностью у ее аудитории. В последнее время Самбурская регулярно хвастается своим подтянутым телом в соцсетях. Ранее знаменитость порадовала поклонников горячим снимком в черном бикини. 

новости партнеров

Сбылось предсказание главного идеолога холодной войны о Путине и США - СМИ

Запад теперь лишен чувства безопасности

Зашли с реки: украинские войска бросились на прорыв линии обороны Херсона

Херсонское направление остается горячей точкой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей