Артистка неудачно присела на камеру

Настасья Самбурская показала поклонникам видео, на котором занимается спортом. Звезда решила устроить домашнюю тренировку, не сильно беспокоясь о своем провокационном внешнем виде – она надела обтягивающий спортивный топ и короткие шорты.

Актриса стала снимать себя на видео – сперва она показала приседания, затем сделала отжимания на весу. После этого Настасья развернула камеру так, чтобы люди лучше разглядели ее выпады с утяжелением на ногах. Звезда показывала, как играют ее мышцы при выполнении упражнения, усаживаясь так глубоко, что случайно засветила область между ног, обтянутую миниатюрными шортами.

Такие публикации актрисы, судя по всему, пользуются большой популярностью у ее аудитории. В последнее время Самбурская регулярно хвастается своим подтянутым телом в соцсетях. Ранее знаменитость порадовала поклонников горячим снимком в черном бикини.