Звезда превратилась в богиню красоты

Актриса Настасья Самбурская прикладывает титанические усилия, чтобы добиться небывалой красоты. Кажется, ее это удалось. Звезда занимает спортом, ограничивает себя в питании и вообще не употребляет спиртное. Плоды своих трудов она выкладывает в социальные сети под восторженные возгласы поклонников.

Настасья недавно выложила фото в купальнике, загорая где-то в Турции. Звезда, по всей видимости, заселилась в какой-то роскошный отель, где и постит фотографии лежа у шезлонга. На одном из них она в темном купальнике загадочно смотрит вперед, держа в руках коктейль.

А подписи к выложенным фото Самбурская пишет, что такая осень ей по душе.

Кстати, недавно Настасья сделала не менее ошеломительное фото, заставив публику вспотеть.