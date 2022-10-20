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Актриса Настасья Самбурская прикладывает титанические усилия, чтобы добиться небывалой красоты. Кажется, ее это удалось. Звезда занимает спортом, ограничивает себя в питании и вообще не употребляет спиртное. Плоды своих трудов она выкладывает в социальные сети под восторженные возгласы поклонников.
Настасья недавно выложила фото в купальнике, загорая где-то в Турции. Звезда, по всей видимости, заселилась в какой-то роскошный отель, где и постит фотографии лежа у шезлонга. На одном из них она в темном купальнике загадочно смотрит вперед, держа в руках коктейль.
А подписи к выложенным фото Самбурская пишет, что такая осень ей по душе.
Кстати, недавно Настасья сделала не менее ошеломительное фото, заставив публику вспотеть.
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