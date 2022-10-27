Дамочку подозревают в особо крупном вымогательстве

Судя по всему, у знаменитой российской телеведущей Ксении Собчак начались серьезные проблемы с законодательством. По имеющимся данным, "блондинку в шоколаде" подозревают в вымогательстве. Однако, благодаря благодетелям, которые заранее предупредили журналистку о проблемах, она уже успела упорхнуть в Литву.



Соответствующую информацию подтвердил руководитель департамента госбезопасности прибалтийской республики Дарюс Яунишкис. Высокопоставленный литовец сообщил, что российская знаменитость прибыла на территорию Европейского союза по израильскому паспорту, передает телеканал RT.

Таким образом, несмотря на все заверения, Ксения заранее озаботилась своим будущим и стала гражданкой Израиля. Представитель литовских властей отметил, что Собчак может находиться в стране без визы в течение 90 дней.

Напомним, блондинку подозревают в вымогательстве в особо крупном размере. Уже арестован коммерческий директор звезды Кирилл Суханов. Его подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова.