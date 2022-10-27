Ближе врага себе не придумаешь

Оказывается, злоключения Ксении Собчак якобы произошли по вине ее бывшей подруги, бывшего генпродюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки. Такого мнения, по крайней мере, придерживается актер Станислав Садальский, прекрасно понимающий все тонкости и слышащий все в кулуарах российского шоу-бизнеса.

Стас заявил, что обиженная и охваченная чувством мести Тинатин – страшный человек, который на холодную голову способен придумать изощренный план по свержению человека, на которого обрушатся семь бед и кара небесная в придачу.

Собчак как раз проходит в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве у государственной корпорации "Ростех" – а директором по особым поручениям в этой компании является Василий Бровко, муж Тинатин Гивиевны. Все сходится, уверен Стас, все прозрачнее некуда.

"Ксюша, держись, за тобой правда, а окружение всегда было гнилое, вспомни Красовского, теперь Кирилл Суханов", – высказался Садальский.

Кстати, оказалось, что Собчак умудрилась ускользнуть из-под носа российских правоохранителей в Литву, купив билет в Израиль – а на деле решила добраться на машине до белорусско-литовской границе. До Литвы она дошла уже пешком, показав местным пограничникам израильский паспорт. Те и ухом не повели, а журналистка теперь в Европе. В МИД Литвы, кстати, предупредили россиянку, чтобы та не надеялась на лояльное отношение: если будет надо, то проверят, передает "Радио 1".