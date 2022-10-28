Блестки на сосках: Самбурская порадовала мужчин горячими фото

Блестки на сосках: Самбурская порадовала мужчин горячими фото
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народ остался в восторге от эротического вида звезды

Настасья Самбурская приняла участие в новой откровенной фотосессии. Звезда решила сделать сексуальные снимки в образе развратной секретарши. Кадрами она поделилась в своих соцсетях.

Актриса предстала перед публикой в короткой черной юбке, чулках, туфлях на высоком каблуке, прозрачном бюстгалтере и длинных черных перчатках. Область груди, которую нельзя показывать публично, у знаменитости прикрывали сердечки, сделанные из страз.

В качестве дополнения звезда подписала, что фотография была сделана для мужской аудитории ее поклонников.

"Спокойной ночи, мальчики", – подписала она публикацию. 

Фото: соцсети

Снимок вызвал настоящий фурор среди аудитории Настасьи. Народ сделал массу комплиментов ее внешности.

"Очень завораживает ваша сексуальность и женственность", "Сочная женщина", "Как всегда в тему, от макияжа до туфелек", "Невозможно красиво", – написали люди в комментариях. 

Ранее знаменитость показывала в соцсетях, как следит за своей фигурой. Актриса в коротких шортах решила сделать несколько упражнений на камеру, но случайно засветила свою промежность. 

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