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Настасья Самбурская приняла участие в новой откровенной фотосессии. Звезда решила сделать сексуальные снимки в образе развратной секретарши. Кадрами она поделилась в своих соцсетях.
Актриса предстала перед публикой в короткой черной юбке, чулках, туфлях на высоком каблуке, прозрачном бюстгалтере и длинных черных перчатках. Область груди, которую нельзя показывать публично, у знаменитости прикрывали сердечки, сделанные из страз.
В качестве дополнения звезда подписала, что фотография была сделана для мужской аудитории ее поклонников.
"Спокойной ночи, мальчики", – подписала она публикацию.
Снимок вызвал настоящий фурор среди аудитории Настасьи. Народ сделал массу комплиментов ее внешности.
"Очень завораживает ваша сексуальность и женственность", "Сочная женщина", "Как всегда в тему, от макияжа до туфелек", "Невозможно красиво", – написали люди в комментариях.
Ранее знаменитость показывала в соцсетях, как следит за своей фигурой. Актриса в коротких шортах решила сделать несколько упражнений на камеру, но случайно засветила свою промежность.
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