Всем худрук точно не угодит

Актер театра Александр Семчев работает вместе с художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым и хорошо о нем отзывается. Но есть коллеги, которым худрук не по душе – вот и поносят на чем свет стоит.

Семчев знает Константина еще с начала "десятых" – познакомились на летней веранде в кафе и разговорились. Богомолов предложил тому сыграть в "Идеальном муже". С тех пор и работают вдвоем.

Как режиссер Богомолов весьма требователен. За своеобразный нрав он многим не по душе. Семчев утверждает, что муж Ксении Собчак – человек авторитарный, хотя и довольно тонкий, что идеально, на его взгляд, вписывается в представления о деятеле искусства.

"Сложный человек, он авторитарен. Но при всем этом отзывчив, все прекрасно понимает, видит насквозь, тонкий психолог, способен себя преподнести, и знает, что для этого нужно сделать. Это то, что касается его человеческих качеств. Раскрывается ли он? Нет, не раскрывается. Пожалуй, не испытывает в этом необходимости", – высказался артист.

Ранее журналист Шахназаров обвинил Богомолова в уничтожении русской культуры и профессиональной бездарности.