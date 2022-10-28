Во время подготовки к номеру произошло ЧП

Телеведущая, блогер, комсомолка и красавица Регина Тодоренко упорно тренируется для того, чтобы поражать жюри и зрителей на "Ледниковом периоде". Вкладывается Региона основательно – жертвует личным временем, которое могла бы потратить на семью и детей.

Ведущая постоянно на нервах – организм сбоит, а каждая неудача сопровождается сильными эмоциями. И вот из-за чьего-то недочета Регина разрыдалась – принесли не то платье.

Впрочем, звезда не скрывает, что расплакалась не из-за платья – оно стало лишь предлогом для того, чтобы выплеснуть накопившийся за недели негатив, усталость и нервное напряжение.

Регина прекрасно понимает, что у нее еще есть предел для совершенства (понятно, что в целом такого предела нет), потому упорно работает. Но поделать с собой ничего не может – нужен выход негатива.

Состояние путешественницы можно объяснить – пару месяцев назад она родила второго ребенка, и организм переполнен гормонами. "Ледниковый период" – это постоянные тренировки, изматывающие тело. А на работе звезда очень переживает за детей, которые видят только папу.

Ранее на Тодоренко в соцсетях обрушились с оскорблениями украинцы – за то, что та смеет не высказываться в поддержку Киева в свете последних событий.