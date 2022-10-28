Тодоренко разрыдалась на съемках "Ледникового периода"

Тодоренко разрыдалась на съемках "Ледникового периода"
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Во время подготовки к номеру произошло ЧП

Телеведущая, блогер, комсомолка и красавица Регина Тодоренко упорно тренируется для того, чтобы поражать жюри и зрителей на "Ледниковом периоде". Вкладывается Региона основательно – жертвует личным временем, которое могла бы потратить на семью и детей.

Ведущая постоянно на нервах – организм сбоит, а каждая неудача сопровождается сильными эмоциями. И вот из-за чьего-то недочета Регина разрыдалась – принесли не то платье.

Впрочем, звезда не скрывает, что расплакалась не из-за платья – оно стало лишь предлогом для того, чтобы выплеснуть накопившийся за недели негатив, усталость и нервное напряжение.

Регина прекрасно понимает, что у нее еще есть предел для совершенства (понятно, что в целом такого предела нет), потому упорно работает. Но поделать с собой ничего не может – нужен выход негатива.

Состояние путешественницы можно объяснить – пару месяцев назад она родила второго ребенка, и организм переполнен гормонами. "Ледниковый период" – это постоянные тренировки, изматывающие тело. А на работе звезда очень переживает за детей, которые видят только папу.

Ранее на Тодоренко в соцсетях обрушились с оскорблениями украинцы – за то, что та смеет не высказываться в поддержку Киева в свете последних событий.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Смертельный удар: раскрыт план США на Россию

Американцы выбрали следующую цель военных действий против РФ

Россия до смерти напугала НАТО действиями на Крайнем Севере

На Западе боятся, что Москва может на них напасть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей