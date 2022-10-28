"Идеальна": великолепные формы Елены Летучей привели публику в восторг

"Идеальна": великолепные формы Елены Летучей привели публику в восторг
Елена Летучая. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Грудь звезды едва уместилась в купальник

Известная российская телеведущая Елена Летучая проводит свободное время в Дубае. Своими приключениями делится с подписчиками в социальных сетях, выкладывая видео и фотографии со своей сочнейшей фигурой.

43-летняя звезда опубликовала ролик, на котором томно тянется под палящим солнцем на морском берегу. Прикрывают великолепное тело Лены лишь песочный купальник-треугольник с юбочкой такого же цвета. 

Поклонники, конечно, не могли не заметить, как отлично выглядит звезда "Ревизорро" – Елену осыпал комплиментами чуть ли не каждый мужчина.

Кстати, похожим купальником Летучая хвасталась сравнительно недавно – тоже на курорте.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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