Вот и дружбе конец

51-летняя Кристина Орбакайте переживает не самые лучшие времена. Впрочем, той было, куда податься: у наследницы Примадонны имеется недвижимость во Флориде. Однако звезда до сих пор находится в России.

В эфире телешоу "Ну-ка, все вместе" Кристина встретилась с давним другом Николаем Басковым. Натуральный блондин схлестнулся с подругой, стоило только ей сказать, что она в восторге от самой передачи, которую давно игнорировала, и добралась до полуфинала, где будет конкурировать наравне с остальными.

А певец после реплики знакомой решил публично подколоть Кристину – заявил, что той не было на выпусках из-за "звездной болезни".

"Парила ты в небе, как перелетная птица", – подколол тенор подругу.

Кристина оставила без ответа шпильку от коллеги и просто промолчала.

А не так давно Орбакайте призналась, как тяжело ей переживать смерть близкого друга Бориса Моисеева.