Словила "звездную болезнь": Басков поставил на место зарвавшуюся Орбакайте

Словила "звездную болезнь": Басков поставил на место зарвавшуюся Орбакайте
Николай Басков и Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Вот и дружбе конец

51-летняя Кристина Орбакайте переживает не самые лучшие времена. Впрочем, той было, куда податься: у наследницы Примадонны имеется недвижимость во Флориде. Однако звезда до сих пор находится в России.

В эфире телешоу "Ну-ка, все вместе" Кристина встретилась с давним другом Николаем Басковым. Натуральный блондин схлестнулся с подругой, стоило только ей сказать, что она в восторге от самой передачи, которую давно игнорировала, и добралась до полуфинала, где будет конкурировать наравне с остальными.

А певец после реплики знакомой решил публично подколоть Кристину – заявил, что той не было на выпусках из-за "звездной болезни". 

"Парила ты в небе, как перелетная птица", – подколол тенор подругу.

Кристина оставила без ответа шпильку от коллеги и просто промолчала.

А не так давно Орбакайте призналась, как тяжело ей переживать смерть близкого друга Бориса Моисеева.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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