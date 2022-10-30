Шикарная Седокова потрясла ягодицами в спортивном комбинезоне

Звезда покоряет сердца формами

После отлично проведенного летнего отпуска Анна Седокова решила привести себя в порядок и занялась телом. Теперь звезда по поводу и без дразнит мужскую аудиторию своими замечательными и пышными формами, а женской рассказывает, как такой красоты добиться и какие усилия приложить для подтянутой фигуры.

Звезда выложила фото в спортивном комбинезоне, вызвав ахи и охи у фанатеющих от нее мужчин. А тем, кто вообще после такой эротики остался способен мыслить трезво, посоветовала практиковать ежедневно интенсивную ходьбу на дорожке.

"Неплохой результат, скажу я. И попа горела за восемь минут", – делится Анна результатами.

А не так давно Седокова выложила в Сеть чуть ли не откровенную эротику, раздразнив фанатов своими упругими ягодицами в сеточку.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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