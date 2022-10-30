42-летняя Семенович задрала платье и похвасталась стройными ногами

42-летняя Семенович задрала платье и похвасталась стройными ногами
Анна Семенович. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
С каждым годом экс-участница "Блестящих" выглядит все лучше

42-летняя Анна Семенович в свои годы может дать фору не одной пышной и сексуальной звезде отечественного шоу-бизнеса. Недавно Аня уехала в Турцию, сняв шикарную виллу, где и решила ответить на насущные вопросы поклонников.

Звезда рассказала, что в солнечной Анталье до сих пор тепло – даже прошлась в доказательство своих слов по воде босиком. Но и без эротичных снимков не обошлось: певица похвасталась своей популярной грудью, которую скрывает лишь белое платье в крапинку, а также бедрами со стройными лодыжками.

Анна как бы невзначай выставила ногу так, что она выбилась из-под платья чуть ли не до верхней части бедра.

Недавно бывшая участница "Блестящих" устроила конкурс для дам с пышным телом и большой грудью – подбирала под себя и свою комплекцию.

Источник: Teleprogramma ✓ Надежный источник
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