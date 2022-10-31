Самолет с Бузовой попал в сильнейшую грозу - СМИ

Самолет с Бузовой попал в сильнейшую грозу - СМИ
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Приземлиться поющая ведущая не смогла

Поющая ведущая Ольга Бузова пережила стресс во время полета в Волгоград. Сесть сразу не удалось: начало происходить нечто совершенно необъяснимое и странное.

Ольга призналась, что в городе в тот день стоял густой туман – поэтому самолет кружился над взлетно-посадочной полосой целый час. А сама ведущая паниковала из-за жуткой тряски. По некоторым данным, самолет, на борту которого в тот момент находилась Ольга, попал под грозу.

"И это было ужасно", – делится Ольга.

Сейчас Бузова ведет проект "Звезды в Африке", проходя вместе с участниками этого необычного шоу страшные и непредсказуемые испытания.

А ранее мы писали, как на съемках звезда "Дома-2" накрыла матом съемочную группу, пролив на дорогое авто воду.

Источник: CTNews • Требует проверки
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