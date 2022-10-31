Говорят, Владимир уже не торт

Недавно всем известный Владимир Пресняков дал солидный концерт в столичном Крокусе, подарив зрителям незабываемые эмоции. Поклонники спели с кумиром кое-что старое, кое-что новое.

В Сети же больше внимания уделено не творчеству, а внешности 54-летнего певца. Пользователи уверены: Владимир уже не тот, что прежде, и стремительно набирает массу. И образовавшийся второй подбородок, и борода с проседью, говорят в Сети, вовсе не красит артиста. А что поделать, если годы идут?

По слухам, Пресняков толстеет из-за расшатанных нервов. Мол, пытается заедать стресс из-за постоянных ссор с женой Натальей Подольской. Хотя точно узнать нельзя – сам герой слухи комментировать не любит. Ну а в соцсетях с женой у него полный порядок.

Интернет-пользователи же предположили, что с возрастом у Владимира, как у многих других, замедлился метаболизм. Так что за жизнь артиста переживать нечего.

Ранее мы писали, как Владимир подстраховал попавшую в неловкую ситуацию жену на концерте.