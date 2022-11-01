Девушка не постеснялась выставить откровенные кадры на всеобщее обозрение

Дочь известной актрисы Марии Шукшиной Анна в последнее время увлекается бодибилдингом. Девушка может с легкостью поднять тяжелую штангу или отжать почти 50 кг от груди. Такие физические нагрузки сказались на ее фигуре – теперь наследница звезды обладает невероятно развитым мышечным рельефом.

В своих соцсетях Анна показывает результаты занятий спортом. В последнее время она, судя по всему, достигла желаемой формы, и теперь активно хвастается ею в откровенных нарядах.

Недавно она разместила на странице видео, в котором показывает раздвинутые ягодицы. Из одежды на ней только полупрозрачное кружевное боди, длиннные черные сапоги и маска кошечки. Был ли это костюм, приуроченный к празднованию Хэллоуина или Анна просто захотела надеть сексуальный наряд – неизвестно.

"Кто твоя сладость, папочка?", – написала она.

Возможность оставлять комментарии под видео девушка ограничила. Как к таким публикациям относится ее мать Мария Шукшина, известная своими речами о разврате и разложении нации, неясно – актриса старается не обсуждать публично внешний вид дочери.