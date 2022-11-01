Полный разврат: дочь Шукшиной показала промежность в кружевных стрингах

Полный разврат: дочь Шукшиной показала промежность в кружевных стрингах
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушка не постеснялась выставить откровенные кадры на всеобщее обозрение

Дочь известной актрисы Марии Шукшиной Анна в последнее время увлекается бодибилдингом. Девушка может с легкостью поднять тяжелую штангу или отжать почти 50 кг от груди. Такие физические нагрузки сказались на ее фигуре – теперь наследница звезды обладает невероятно развитым мышечным рельефом.

В своих соцсетях Анна показывает результаты занятий спортом. В последнее время она, судя по всему, достигла желаемой формы, и теперь активно хвастается ею в откровенных нарядах.

Недавно она разместила на странице видео, в котором показывает раздвинутые ягодицы. Из одежды на ней только полупрозрачное кружевное боди, длиннные черные сапоги и маска кошечки. Был ли это костюм, приуроченный к празднованию Хэллоуина или Анна просто захотела надеть сексуальный наряд – неизвестно. 

"Кто твоя сладость, папочка?", – написала она.

Фото: соцсети

Возможность оставлять комментарии под видео девушка ограничила. Как к таким публикациям относится ее мать Мария Шукшина, известная своими речами о разврате и разложении нации, неясно – актриса старается не обсуждать публично внешний вид дочери. 

новости партнеров

Кремль назвал жесткое условие для переговоров с США

Без учета требований Москвы дороги дальше нет

Экономисты разнесли идею Дерипаски по спасению экономики России

Предложение бизнесмена назвали "бредовым"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей