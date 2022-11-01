Слава скинула одежду и честно показала фигуру после откачки жира

Слава скинула одежду и честно показала фигуру после откачки жира
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость осталась довольна результатом

Певица Анастасия Сланевская, более известная под своим творческим псевдонимом Слава, не так давно рассказывала, что сделала себе липосакцию. Звезда сообщала, что у нее выкачали жир из рук, живота, спины, ног и подбородка, также ей немного подтянули грудь. Результатом она осталась довольна. В соцсетях артистка активно хвастается своей новой фигурой.

Слава поделилась с поклонниками видео, на котором демонстрирует свои формы в обтягивающем черном купальнике. Знаменитость записывает себя со всех сторон, уверяя что возраст – красоте не помеха. Не так давно ей исполнилось 42 года.

Новая публикация артистки вызвала смешанную реакцию у ее поклонников. Часть выразила восторг фигурой певицы, а другие язвительно отметили, что если бы звезда якобы не пила много алкоголя, то и помощь хирургов ей бы не понадобилась. 

Другая звезда, телеведущая Дана Борисова, тоже некоторое время назад сделала похожую операцию, однако результаты ее очень расстроили. 

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