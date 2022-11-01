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Российский исполнитель Филипп Киркоров решил покинуть Россию и дать гастроли в солнечном Узбекистане. Артист уже опубликовал соответствующее видео.
Восток, добавил поп-король – дело тонкое, а потому с гастролями он точно справится.
Кстати, не так давно Киркоров устроил скандал из-за вопроса журналистки – та во время концерта в честь 55-летия героя спросила, возит ли тот на память себе сувениры из поездок в дальние страны. Филипп ответил, что коллекционировал в жизни массу всего, но особенно любит возить меню из разных ресторанов. На вопрос о том, "тырите ли прямо", взъелся на журналистку и обругал ее непечатными словами.
Иронично, но поп-король летит в Узбекистан после конфликта уроженкой среднеазиатской республики Наргиз, которая назвала Филиппа "понаехавшим".
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