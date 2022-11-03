Судьба не пощадила актрису

В 2022 году Елена Проклова перенесла инсульт, после которого до сих пор не смогла полностью восстановиться. Утверждает, что прекрасно себя чувствует. Проблема в том, что Елену не узнают даже поклонники.

В новогодние праздники звезда попала в больницу, где находилась под пристальным внимание обеспокоенных медиков. Сейчас Лена живет на два дома: работает в Москве, а отдыхает в собственном коттедже в Сочи, где поправляет подорванное здоровье.

На днях Елена заявилась в гости к Лере Кудрявцевой, рассказав, как ее ограбил собственный персонал – когда сама хозяйка отсутствовала. Забрали "шмотье" с деньгами из тумбочки – и были таковы.

Публику, однако, поразила не столько история, в которой звезда стала жертвой коварства и алчности людей, пользовавшихся ее практически безграничным доверием и теплотой. Обыватели заметили, что Лена ныне совершенно не похожа на себя прежнюю – так болезнь ее изменила.

А недавно Проклова рассказала, как слова дочери, сказанные много лет назад, ранили ее сердце – актриса услышала, что та не желает жить с матерью под одной крышей и даже готова от нее отречься.