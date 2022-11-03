У певца аллергия на женщин

После скандала с Наргиз Закировой Филипп Киркоров вновь оказался на передовицах медиа. Поп-король устроил публичную перепалку с узбекской певицей, которая была явно не в восторге от появления конкурента в Ташкенте – Наргиз в нецензурных выражениях дала понять, что не рада коллеге – "понаехали". Любопытно, учитывая факт того, что Наргиз сама долгое время пела в РФ.

Филипп в долгу не остался и перешел на личности: обозвал Наргиз "уродиной", заключив, что в этом кроется отсутствие ее успеха на сцене. И тут понеслось.

У Наргиз объявилась неожиданная защитница: звезда "Дома-2" Виктория Боня, которая из женской солидарности попыталась пристыдить певца, заявив, что вот в Америке-то Киркорова бы никто за резкие слова не простил бы. Да и вообще, мол, Филипп – "не настоящий мужчина", раз опускается до перехода на личности.

Взбешенный Филипп ответил уже Боне в матерных словах, заявив, что та "возомнила себя кем-то" и решила напомнить о себе народу

"Ну как еще напомнить о себе, бездарной? Господи!" – восклицает артист.

Наргиз, кстати, в этом отношении едва ли отличается от поп-короля – после того, как ей запретили въезд в РФ, сильно разозлилась и принялась поносить своих "не единомышленников" на чем свет стоит.