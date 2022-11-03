Звезда превратилась в богиню красоты

Актриса Настасья Самбурская, которая любит побаловать подписчиков своими откровенными снимками, выложила новые фото в экстремистской социальной сети. Все по классике: звезда стоит в нижнем белье.

Настасья решила сделать фотоколлаж из двух снимков, поэтому "сравнила себя с сестрой". На фото Самбурская крутится у зеркала, демонстрируя прорисованный пресс, отменную грудь и крепкие бедра.

Звезда пояснила, что решила раздеться после тренировки – ну и попутно привлечь внимание. Похвасталась, что скинула вес до 60 килограммов при росте в 178 сантиметров – а ведь в последний раз такая идеальные цифры были у нее в двадцать лет.

Кстати, недавно Настасья покорила мужчин еще одним горячим фото.