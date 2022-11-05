Заблюрила соски: Водонаева в суперсексуальном наряде покорила мужчин

Заблюрила соски: Водонаева в суперсексуальном наряде покорила мужчин
Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
40-летняя красотка все не унимается

Известная актриса и телеведущая Алена Водонева продолжает дразнить публику – в особенности своих фолловеров, следящих чуть ли не за каждым движением ее горячего тела. После отдыха в Турции звезда "Дома-2" выложила горячее фото, на котором хвастается своими формами в прозрачном наряде.

На фотографии Алена позирует в сетчатом платье. Хотя и смогла соблюсти требования экстремистской социальной сети, целомудрием тут и не пахнет.

А сам снимок Алена назвала лишь продолжением своевременных публикаций, которыми будет баловать фанатов до Нового года.

Недавно, кстати, Водонаева покорила людей своей огромной грудью, которая едва влезла в платье.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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