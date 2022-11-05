40-летняя красотка все не унимается

Известная актриса и телеведущая Алена Водонева продолжает дразнить публику – в особенности своих фолловеров, следящих чуть ли не за каждым движением ее горячего тела. После отдыха в Турции звезда "Дома-2" выложила горячее фото, на котором хвастается своими формами в прозрачном наряде.

На фотографии Алена позирует в сетчатом платье. Хотя и смогла соблюсти требования экстремистской социальной сети, целомудрием тут и не пахнет.

А сам снимок Алена назвала лишь продолжением своевременных публикаций, которыми будет баловать фанатов до Нового года.

Недавно, кстати, Водонаева покорила людей своей огромной грудью, которая едва влезла в платье.