А снимал ее супруг

Популярный хип-хоп исполнитель Джиган до сих пор находится в Дубае, где отдыхает вместе с супругой. Недавно рэпер опубликовал в социальных сетях видео, на котором его супруга Оксана Самойлова виляет бедрами в эротичном нижнем белье с золотыми цепями.

Красотка решила покрутить бедрами на яхте в откровенном купальнике – прихорашивалась и пританцовывала. А позднее заметила, что ее снимает вездесущий супруг.

Сначала Оксана накинулась на наглого мужа, однако затем перестала обращать на него внимание – жаркие танцы продолжились.

Недавно, кстати, Самойлова похвасталась своей отменной грудью в костюме русалочки, куда пришла вместе с Джиганом – тот выбрал себе костюм Бэтмана.