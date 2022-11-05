Вся в золоте: Самойлова покачала шикарными бедрами на камеру

Вся в золоте: Самойлова покачала шикарными бедрами на камеру
Фото: t.me/sammyfam12
А снимал ее супруг

Популярный хип-хоп исполнитель Джиган до сих пор находится в Дубае, где отдыхает вместе с супругой. Недавно рэпер опубликовал в социальных сетях видео, на котором его супруга Оксана Самойлова виляет бедрами в эротичном нижнем белье с золотыми цепями.

Красотка решила покрутить бедрами на яхте в откровенном купальнике – прихорашивалась и пританцовывала. А позднее заметила, что ее снимает вездесущий супруг.

Сначала Оксана накинулась на наглого мужа, однако затем перестала обращать на него внимание – жаркие танцы продолжились.

Недавно, кстати, Самойлова похвасталась своей отменной грудью в костюме русалочки, куда пришла вместе с Джиганом – тот выбрал себе костюм Бэтмана.

Источник: Спорт КП ✓ Надежный источник
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