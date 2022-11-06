Знаменитость показала упругое тело без верхней одежды

Настасья Самбурская в последнее время скинула лишний вес, поскольку много времени и сил уделяет своей фигуре и занятиям спортом. Параметры звезды вызывают у народа восторг – многие спрашивают секреты, как она смогла достигнуть таких параметров.

Подписчики пожаловались, что тоже хотят иметь такое стройное тело, но им не хватает мотивации для занятий спортом. Они поинтересовались у актрисы, как ей удается сохранять настрой для поддержания формы.

Самбурская утверждает, что физические упражнения не приносят ей радости. Однако больше всего ее мотивирует собственное отражение в зеркале. Артистка посоветовала найти к занятиям подход – кому-то может понравится пилатес или другие виды активности, которые не будут в тягость.

"Тот, кто хочет, ищет возможности, а не отговорки", – уверяет знаменитость.

В качестве демонстрации своих спортивных достижений Настасья показала фотографию фигуры в черном белье. Звезда выставила ногу вперед, чтобы было лучше видно ее играющие мышцы и гладкую промежность.

Не так давно Настасья Самбурская показала откровенное фото, сделанное специально для мужской аудитории ее поклонников. Звезда продемонстрировала свои достоинства, закрыв соски сердечком из блесток.