Примадонна потеряла лояльность общества

После спешного отъезда популярной российской певицы Аллы Пугачевой за рубеж на фоне старта специальной военной операции на Украине публика резко изменила свое отношение к некогда примадонне отечественной эстрады. Теперь же в социальных сетях пишут, что песни Пугачевой и вовсе начали запрещать.



Так, любопытный инцидент произошел в российской столице. Там один из танцевальных коллективов должен был выступать на концерте, посвященном Дню таможенника. Артисты хотели станцевать под композицию Аллы Борисовны "Нас бьют, мы летаем". Однако выбор песни Пугачевой не устроил госслужащих, и они попросили отменить номер. По крайней мере, такую информацию распространяют авторы Telegram-канала Baza.

Сообщается, что соответствующее решение приняли представители Таможенной академии. Более того, артистов, коллектив которых назывался eMotion, попросили переименоваться и зазвучать на русском языке. В итоге коллектив взял себе название "эНдорфин".