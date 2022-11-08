Шикарная Брутян исполнила эротику в обтягивающем комбинезоне: видео

Шикарная Брутян исполнила эротику в обтягивающем комбинезоне: видео
Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Все хорошеет день ото дня

Молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян старается больше времени проводить с супругом. После свадебного торжества летом у пары все складывается просто идеально.

У Зепюр хватает в жизни поводов для радости – красавица пытается реализовать себя везде, где может. Недавно сходила на фотосессию и поучаствовала в съемках. И очередная публикация свела публику с ума.

Супруга Павла возбудила публику своими плавными эротичными движениями в обтягивающем комбинезоне с открытым рукавом – фигура у Брутян просто отменная.

А недавно Зепюр произвела фурор после не менее эротичной публикации в кожаном платье.

Источник: Вокруг.ТВ ✓ Надежный источник
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