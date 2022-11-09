Певица пришла в ярость

В Сети поползли слухи о том, что Анна Седокова устала от своего баскетболиста – якобы пара оказалась на грани развода после возвращения в столицу. Хотя непонятно, что стало причиной разлада с Янисом Тиммой.

В прошлом году Аня уехала в Америку с родными, а затем вернулась домой, после чего в Сети начали гулять подозрения, что дома у певицы не все так гладко. Якобы у пары кипит нешуточная страсть – но уже не любовная, а состоящая сплошь из обид и битья тарелок.

Но и сама певица не стала вдаваться в детали – наотрез отказалась комментировать слухи. Лишь заявила, что никакого развода нет и в помине.

"Не дождетесь!" – высказалась звезда.

Кстати, от мужа-спортсмена красотка пытается не отставать: недавно звезда показала свое горячее тело в спортивном комбинезоне.