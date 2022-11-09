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Российская актриса из сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович зря времени не теряет – кроме работы звезда успевает устраивать для себя фотосессии. Звезда привлекает к себе внимание не только слухами об отношениях с Павлом Прилучным
Актриса решила устроить небольшую эротику в белом нижнем белье и сапогах на высокой платформе такого же цвета, устремив на фото взгляд куда-то вниз с томным выражением лица.
Непонятно, где именно сделано фото – звезда опирается на стену из стеклянных блоков, которые стали возвращаться в моду вместе с остальными элементами советской атрибутики. Вполне возможно, что место для горячих фото звезда подыскивала сама.
Кстати, судя по фото, Мирослава в свои 34 года находится в идеальной форме. А недавно звезда покорила публику не менее эротичным снимком.
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