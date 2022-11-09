А на голое тело звезда накинула шубу

Российская актриса из сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович зря времени не теряет – кроме работы звезда успевает устраивать для себя фотосессии. Звезда привлекает к себе внимание не только слухами об отношениях с Павлом Прилучным

Актриса решила устроить небольшую эротику в белом нижнем белье и сапогах на высокой платформе такого же цвета, устремив на фото взгляд куда-то вниз с томным выражением лица.

Непонятно, где именно сделано фото – звезда опирается на стену из стеклянных блоков, которые стали возвращаться в моду вместе с остальными элементами советской атрибутики. Вполне возможно, что место для горячих фото звезда подыскивала сама.

Кстати, судя по фото, Мирослава в свои 34 года находится в идеальной форме. А недавно звезда покорила публику не менее эротичным снимком.