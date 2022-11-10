Теледива регулярно эпатирует публику

Екатерина Варнава – одна из самых ярких звезд шоу "Камеди вуман". Артистка давно покинула юмористический проект, однако ее карьера не стоит на месте. Любопытно, что во многом Варнава обязана своей популярностью яркой внешности и готовности раз за разом удивлять публику. На этот раз в социальных сетях активно обсуждают пикантные кадры, на которых во всей красе засветился пах знаменитости.



Недавно артистка резко рухнула на шпагат, после чего почувствовала сильную боль между ног. Теперь звезда старается аккуратно растянуть поврежденные мышцы. Такой интимный процесс любимица публики решила начать на виду у всех.

Девушка позвала помощника и при его поддержке начала медленно закидывать ногу за голову. Разумеется, наряд на Екатерине был соответствующий – ультра короткое платье, под которым не особо скрывались тугие белые трусы.

Таким образом, благодаря отсутствию у Варнавы ложной скромности поклонники знаменитости смогли в мельчайших подробностях рассмотреть сокровенные зоны звездного тела. Впрочем, Екатерину такое положение дел явно не смущает. Наоборот, она рада повышенному вниманию и готова демонстрировать свою подтянутую фигуру всем желающим.