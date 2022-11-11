Красотке есть, чем похвастаться

Уже много лет знаменитый телеведущий Дмитрий Дибров счастлив в браке с супругой Полиной. Девушка младше возлюбленного на три десятилетия, однако это никого не смущает – любви все возрасты покорны. Судя по всему, Полина решила порадовать своего ненаглядного и поработала над женскими прелестями.



Девушка обратилась к пластическому хирургу для того, чтобы увеличить грудь. Так сложилось, что подобного рода интимные операции знаменитостей всегда становятся достоянием общественности благодаря самим звездам. Полина не стала исключением и тоже решила похвастаться в интернет-пространстве результатами операции.

Супруга Диброва не стала скромничать и сразу увеличила бюст до четвертого размера. 33-летняя возлюбленная телеведущего большое значение придает собственной внешности, много тренируется в спортивных залах и пользуется услугами косметологов. Это позволяет Полине выглядеть получше многих молодых девушек.

Напомним, 62-летний телеведущий перенес инсульт несколько лет назад. У Дмитрия сохраняются некоторые проблемы со здоровьем, похорошевшая жена наверняка сумеет поднять ему настроение.